Продукты
SRHTM
Датчик влажности и температуры комнатный, RS485 ModbusRTU =15…35В
SRHTM
SRHTM
SRHTM

Датчик влажности и температуры комнатный, RS485 ModbusRTU =15…35В

Референс: SRHTM
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC004240 Датчик (HVAC/ ОВиК/ Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Подходит для жидкостей Нет
Подходит для газов Нет
Область (место) применения Комнатный (-ое)
Подходит для монтажа на потолке Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090844961293 см. 0.099кг.
BAG
390шт.524023.6 см. 10.415кг.
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Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
2D чертежи
SystemeBMSSens SRH SRT Датчики влажности и температуры комнатные
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 347.15 kB
SystemeBMSSens SRH SRT Датчики влажности и температуры комнатные
Техническая документация
SRH Датчики влажности и температуры комнатные - Руководство
Дата документа: 20/05/2024
Формат PDF
Размер 296.05 kB
SRH Датчики влажности и температуры комнатные - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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