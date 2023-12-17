Датчик температуры комнатный, NTC10к
Датчик температуры комнатный, NTC10к
Референс: SRTN
Спецификация
Технические характеристики
EC011410 Датчик комнатной температуры
Степень защиты (IP) IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409084571
|10
|10
|10
|см.
|0.088
|кг.
BAG
|3
|—
|180
|шт.
|—
|40
|60
|40
|см.
|10
|кг.
PAL
|4
|—
|90
|шт.
|—
|53
|40
|23
|см.
|9.255
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SRT Датчики температуры комнатные - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 255.26 kB
SRT Датчики температуры комнатные - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SRH SRT Датчики влажности и температуры комнатные
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 347.15 kB
SystemeBMSSens SRH SRT Датчики влажности и температуры комнатные
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик