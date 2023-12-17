Продукты
SRTN
Датчик температуры комнатный, NTC10к
SRTN
SRTN
SRTN

Датчик температуры комнатный, NTC10к

Референс: SRTN
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC011410 Датчик комнатной температуры
Степень защиты (IP) IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409084571101010 см. 0.088кг.
BAG
3180шт.406040 см. 10кг.
PAL
490шт.534023 см. 9.255кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SRT Датчики температуры комнатные - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 255.26 kB
SRT Датчики температуры комнатные - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SRH SRT Датчики влажности и температуры комнатные
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 347.15 kB
SystemeBMSSens SRH SRT Датчики влажности и температуры комнатные
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина