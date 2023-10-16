Продукты
SRTSE10KRTXLI-NC
ИБП серии Smart-Save Online SRT
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC

ИБП серии Smart-Save Online SRT

Референс: SRTSE10KRTXLI-NC
Линейка Smart-Save Online SRT

ИБП Smart – Save Online SRTSE10KRTXLI-NC 10кВА/10кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная сетевая карта. Конфигурация включает в себя параллельное резервирование, которое увеличивает суммарную выходную мощность, повышает отказоустойчивость системы. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Карта управления SNMP в комплекте. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков. Наличие режима работы ИБП без батарей (в режиме двойного преобразования).

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Функция автоматического выключения Да
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.87114.525 см. 24кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация
SNMP Web Pro руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.17 MB
SNMP Web Pro руководство пользователя
Техническая документация
Shutdown Wizard руководство пользователя
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 1.1 MB
Shutdown Wizard руководство пользователя
Техническая документация
Parachute руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
Parachute руководство пользователя
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
SE9610
 
Реле карта "сухих контактов" DB-9 порт
SE9611
 
Реле карта "сухих контактов" 9-pin порт
BPSE240RT3U9
 
Внеш компл батарей 240В 3U RT Online СВК
SE9620
 
Modbus карта
SE9602
 
Датчик параметров внешней среды
SE1RK
 
Комплект монтажных рельсов 19" до 60кг 480-780мм для 2U ИБП сил модул компл бтрй
SE2RK
 
Комплект монтажных рельсов 19" до 100кг 550-750мм для 3U сил модулей компл бтрй
Фильтры
Поиск
Корзина