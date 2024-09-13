Продукты
SRTSE1500RTXLI
ИБП серии Smart-Save Online SRT
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI
SRTSE1500RTXLI

ИБП серии Smart-Save Online SRT

Референс: SRTSE1500RTXLI
Линейка Smart-Save Online SRT

ИБП Smart – Save Online SRTSE1500RTXLI 1,5кВА/1,5кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Соответственно, вес ИБП будет меньше и транспортировка проще. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Функция автоматического выключения Да
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.565018 см. 18.6кг.
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