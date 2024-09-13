ИБП серии Smart-Save Online SRT
ИБП серии Smart-Save Online SRT
Референс: SRTSE1500RTXLI
ИБП Smart – Save Online SRTSE1500RTXLI 1,5кВА/1,5кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Соответственно, вес ИБП будет меньше и транспортировка проще. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Функция автоматического выключения Да
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|56
|50
|18
|см.
|18.6
|кг.
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