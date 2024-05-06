ИБП серии Smart-Save Online SRT
ИБП серии Smart-Save Online SRT
Референс: SRTSE2000RTXLISH-NC
ИБП Smart – Save Online SRTSE2000RTXLISH-NC 2кВА/2кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, содержащий 20 настроек. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Карта управления SNMP в комплекте. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. ИБП с малой глубиной для телекома. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Функция автоматического выключения Да
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409128343
|71
|58.5
|20
|см.
|25
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
1Ф ИБП подбор опций
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 39.73 kB
1Ф ИБП подбор опций
Базовый дистрибутив ПО
Пакет ПО Parachute для Windows
Дата документа: 30/11/2023
Формат ZIP
Размер 117.56 MB
Пакет ПО Parachute для Windows
Базовый дистрибутив ПО
Пакет ПО Parachute для Parachute_MAC_x64
Дата документа: 30/11/2023
Формат ZIP
Размер 87.62 MB
Пакет ПО Parachute для Parachute_MAC_x64
Базовый дистрибутив ПО
Пакет ПО Parachute для Parachute_MAC_x64_ARM
Дата документа: 30/11/2023
Формат ZIP
Размер 84.96 MB
Пакет ПО Parachute для Parachute_MAC_x64_ARM
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