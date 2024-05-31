ИБП серии Smart-Save Online SRT
ИБП серии Smart-Save Online SRT
Референс: SRTSE5KRTXLIEC-NC
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Функция автоматического выключения Да
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409198032
|87
|58
|25
|см.
|77
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Как настроить завершение работы сервера виртуализации VMware ESXi
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Как настроить завершение работы сервера виртуализации VMware ESXi
Техническая документация
Инструкция по обновлению прошивки для ИБП Systeme Electric
Дата документа: 19/05/2024
Формат PDF
Размер 377.28 kB
Инструкция по обновлению прошивки для ИБП Systeme Electric
Базовый дистрибутив ПО
Пакет ПО Parachute Windows_Server
Дата документа: 19/05/2024
Формат ZIP
Размер 117.49 MB
Пакет ПО Parachute Windows_Server
Базовый дистрибутив ПО
MIB-файл "1PH_UPS_SE.mib"
Дата документа: 19/05/2024
Формат ZIP
Размер 16.35 kB
MIB-файл "1PH_UPS_SE.mib"
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