Продукты
SRTSE8KRTXLI-NC
ИБП серии Smart-Save Online SRT
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC

ИБП серии Smart-Save Online SRT

Референс: SRTSE8KRTXLI-NC
Линейка Smart-Save Online SRT

ИБП Smart – Save Online SRTSE8KRTXLI-NC 8кВА/8кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная сетевая карта. Конфигурация включает в себя параллельное резервирование, которое увеличивает суммарную выходную мощность, повышает отказоустойчивость системы. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Карта управления SNMP в комплекте. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков. Наличие режима работы ИБП без батарей (в режиме двойного преобразования).

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Функция автоматического выключения Да
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.1208025 см. 96кг.
P12
44шт.12080120 см. 395кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация
SNMP Web Pro руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.17 MB
SNMP Web Pro руководство пользователя
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Shutdown Wizard руководство пользователя
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 1.1 MB
Shutdown Wizard руководство пользователя
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 3.29 MB
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