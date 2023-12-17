Датчик температуры комнатный, 0…10В =15…35В
Датчик температуры комнатный, 0…10В =15…35В
Референс: SRTV
Спецификация
Технические характеристики
EC011410 Датчик комнатной температуры
Беспроводной Нет
Мин. значение диапазона измерения 0
Макс. значение диапазона измерения 50
Тип датчика NTC (термистор)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409084595
|12
|9
|3
|см.
|0.099
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|14680409084592
|53
|40
|23
|см.
|9.1
|кг.
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