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SRTV
Датчик температуры комнатный, 0…10В =15…35В
SRTV

Датчик температуры комнатный, 0…10В =15…35В

Референс: SRTV
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC011410 Датчик комнатной температуры
Беспроводной Нет
Мин. значение диапазона измерения 0
Макс. значение диапазона измерения 50
Тип датчика NTC (термистор)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090845951293 см. 0.099кг.
BAG
390шт.14680409084592534023 см. 9.1кг.
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Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SRT Датчики температуры комнатные - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 255.26 kB
SRT Датчики температуры комнатные - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SRH SRT Датчики влажности и температуры комнатные
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 347.15 kB
SystemeBMSSens SRH SRT Датчики влажности и температуры комнатные
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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