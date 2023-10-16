ИБП серии Smart-Save Online SRV

ИБП Smart – Save Online SRVSE10KRTXLI5U 10кВА/9кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроля. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Корпус компактный – 5U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.