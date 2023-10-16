Продукты
SRVSE10KRTXLI6U
ИБП серии Smart-Save Online SRV
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U
SRVSE10KRTXLI6U

ИБП серии Smart-Save Online SRV

Референс: SRVSE10KRTXLI6U
Линейка Smart-Save Online SRV

ИБП Smart – Save Online SRVSE10KRTXLI6U 10кВА/9кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроля. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Функция автоматического выключения Да
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.875850 см. 99.1кг.
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Тип документа
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
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