ИБП серии Smart-Save Online SRV

ИБП Smart – Save Online SRVSE2KRTXLI 2кВА/1,8кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроле. Содержит программируемые розетки. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.