Продукты
SRVSE3KRTI
ИБП серии Smart-Save Online SRV
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI
SRVSE3KRTI

ИБП серии Smart-Save Online SRV

Референс: SRVSE3KRTI
Линейка Smart-Save Online SRV

ИБП Smart – Save Online SRVSE3KRTI 3кВА/2,7кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроле. Содержит программируемые розетки.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Функция автоматического выключения Да
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409127674806024 см. 35.16кг.
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Тип документа
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
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