Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 3P 32A
Выключатель-разъединитель SystemePact SD80 3P 32A
Референс: SSD00803MF0032
Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 32А, 3Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409194409
|9.2
|10.1
|9.8
|см.
|0.297
|кг.
CAR
|2
|—
|36
|шт.
|14680409194406
|38.2
|27.8
|29.5
|см.
|11.66
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|285
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact SD80
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 487.25 kB
Инструкция по установке SystemePact SD80
3D модели
3D модель SystemePact SD80
Дата документа: 15/03/2024
Формат STP
Размер 4.83 MB
3D модель SystemePact SD80
2D чертежи
2D модель SystemePact SD80
Дата документа: 15/03/2024
Формат DWG
Размер 167.84 kB
2D модель SystemePact SD80
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