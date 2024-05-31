Продукты
SSD01603LF0080
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0080

ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Референс: SSD01603LF0080
Линейка SystemePact SD

Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 80А, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком.

Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 3
Тип изделия/компонента Выключатель-разъединитель нагрузки
Реверсивный переключатель Нет
Номинальный продолжительный ток Iu 80
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040915865417.516.413 см. 2.2кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
3D модели
SP SD160-3
Дата документа: 19/03/2024
Формат STP
Размер 10.36 MB
SP SD160-3
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
SSDERHF15B1625
 
ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDERHS15B1625
 
ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDRHY1625
 
ПОВОРОТНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDPB3P1625
 
2 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P SD160-250
SSDSH331625
 
ШТОК 330ММ 10Х10 ДЛЯ ФРОНТ./БОК.РУКОЯТ.SD160-250 / БОК. РУКОЯТ. SD630
SSDRHB1625
 
ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDERHF15Y1625
 
ВЫНОСНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО НА SD160-250
SSDERHS15Y1625
 
ВЫНОС.БОК.ПОВ.КР.-ЖЕЛТ.РУКОЯТ.SD160-250
SSDEXB3P0160
 
3 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 3P SD160
Фильтры
Поиск
Корзина