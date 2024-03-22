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SSD01604MF0063
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0063

ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Референс: SSD01604MF0063
Линейка SystemePact SD

Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 63А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком.

Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 4
Тип изделия/компонента Выключатель-разъединитель нагрузки
Реверсивный переключатель Нет
Номинальный продолжительный ток Iu 63
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091588902116.413 см. 2.7кг.
BAG
38шт.36.644.729.2 см. 20.416кг.
P12
496шт.12080110 см. 255кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24
Формат PDF
Размер 451.27 kB
Срок действия: 22/03/2024 - 17/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Формат PDF
Размер 1.08 MB
Срок действия: 18/10/2023 - 22/03/2024
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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