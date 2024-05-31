Продукты
SSD06303MF0315
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 315A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD06303MF0315
SSD06303MF0315

ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 315A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Референс: SSD06303MF0315
Линейка SystemePact SD

Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 315А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком.

Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 3
Тип изделия/компонента Выключатель-разъединитель нагрузки
Реверсивный переключатель Нет
Номинальный продолжительный ток Iu 315
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040915914933.225.220.7 см. 7.2кг.
BAG
32шт.27.638.147.5 см. 14.683кг.
P12
432шт.12080110 см. 246кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24
Формат PDF
Размер 451.27 kB
Срок действия: 22/03/2024 - 17/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
SSDERHF15B6312
 
ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD630-1250
SSDERHS15B0630
 
ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD630
SSDRHY6312
 
ПОВОРОТНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТ ИЛИ СБОКУ ДЛЯ SD630, ФРОНТАЛЬНО НА SD1250
SSDPB3P0630
 
2 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P SD630
SSDERHF15Y6312
 
ВЫНОСНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО НА SD630-1250
SSDERHS15Y0630
 
ВЫНОСНАЯ БОКОВАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО НА SD630
SSDSH336312
 
ШТОК 330ММ 15Х15 ДЛЯ ФРОНТ.РУКОЯТ.SD630
SSDRHB6312
 
ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО ИЛИ СБОКУ НА SD630 И УСТАНОВКИ ФРОНТАЛЬНО НА SD1250
Фильтры
Поиск
Корзина