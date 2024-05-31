ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
Референс: SSD06304LS0630
Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 630А, 4P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком.
Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 4
Тип изделия/компонента Выключатель-разъединитель нагрузки
Реверсивный переключатель Нет
Номинальный продолжительный ток Iu 630
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409159255
|39.2
|25.2
|20.7
|см.
|8.4
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
3D модели
3D SSD06304LS0500
Дата документа: 03/10/2024
Формат STP
Размер 12.3 MB
3D SSD06304LS0500
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