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SSD12504MF1000
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 4P 1000A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD12504MF1000

ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 4P 1000A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Референс: SSD12504MF1000
Линейка SystemePact SD

Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 1000А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком.

Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 4
Тип изделия/компонента Выключатель-разъединитель нагрузки
Реверсивный переключатель Нет
Номинальный продолжительный ток Iu 1000
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.14680409159344775226 см. 28кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
3D модели
SP SD1250-4
Дата документа: 19/03/2024
Формат STP
Размер 16.55 MB
SP SD1250-4
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