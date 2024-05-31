ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4P ДЛЯ SD1250 DC
ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4P ДЛЯ SD1250 DC
Референс: SSDDC4M1250
Шина подключения для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 1250 А, 4P; комплект – 2 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей в сетях постоянного тока для снижения эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом полюсе, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение оптимизирует использование аппаратов по номинальному току.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409154885
|20
|7
|1.2
|см.
|1.4
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
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