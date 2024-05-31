Продукты
SSDDCL4M0160
ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3P/4P ДЛЯ SD160 DC

ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3P/4P ДЛЯ SD160 DC

Референс: SSDDCL4M0160
Линейка SystemePact SD

Шина подключения для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 3P/4P; комплект – 2 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей в сетях постоянного тока для снижения эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом полюсе, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение оптимизирует использование аппаратов по номинальному току.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091548474.84.50.6 см. 0.09кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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