ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3P/4P ДЛЯ SD630 DC

Шина подключения для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 А, 3P/4P; комплект – 2 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей в сетях постоянного тока для снижения эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом полюсе, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение оптимизирует использование аппаратов по номинальному току.