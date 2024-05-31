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SSDERHF15B6312
ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD630-1250
SSDERHF15B6312

ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD630-1250

Референс: SSDERHF15B6312
Линейка SystemePact SD

Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; установка – фронтальная на переднюю панель или дверь щита; цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON), препятствует включению выключателя при открытой двери щита.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040916001524.615.68.8 см. 1.4кг.
BAG
34шт.26.436.424.8 см. 6.85кг.
P12
4120шт.12080110 см. 215кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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