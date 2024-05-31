ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD630-1250
ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD630-1250
Референс: SSDERHF15B6312
Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; установка – фронтальная на переднюю панель или дверь щита; цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON), препятствует включению выключателя при открытой двери щита.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409160015
|24.6
|15.6
|8.8
|см.
|1.4
|кг.
BAG
|3
|—
|4
|шт.
|—
|26.4
|36.4
|24.8
|см.
|6.85
|кг.
P12
|4
|—
|120
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|215
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
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