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SSDEXB4P0250
4 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 4P SD250
SSDEXB4P0250

4 УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ 4P SD250

Референс: SSDEXB4P0250
Линейка SystemePact SD

Удлинительные пластины для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 250 А, 4P; комплект – 4 шт. Дополнительные удлинительные контактные пластины устанавливаются на стандартные контактные присоединения выключателя и облегчают подключение к нему в ограниченном пространстве.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091547794.821.6 см. 0.11кг.
BAG
3200шт.2537.616.8 см. 24.174кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24
Формат PDF
Размер 451.27 kB
Срок действия: 22/03/2024 - 17/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24
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Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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