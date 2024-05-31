Вспомогательный контакт для SD80 2NO2NC
Вспомогательный контакт для SD80 2NO2NC
Референс: SSDOF2280
Вспомогательный контакт для выключателей-разъединителей серии SystemePact SD80 на токи 16-80 А, исполнение - 2NO+2NC. Предназначен для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409194577
|7.5
|4.5
|1
|см.
|0.028
|кг.
CAR
|2
|—
|180
|шт.
|14680409194574
|38.2
|27.8
|29.5
|см.
|7.7
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact SD80
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 487.25 kB
Инструкция по установке SystemePact SD80
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24
Формат PDF
Размер 451.27 kB
Срок действия: 22/03/2024 - 17/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24
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