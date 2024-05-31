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SSDOF2280
Вспомогательный контакт для SD80 2NO2NC

Вспомогательный контакт для SD80 2NO2NC

Референс: SSDOF2280
Линейка SystemePact SD80

Вспомогательный контакт для выключателей-разъединителей серии SystemePact SD80 на токи 16-80 А, исполнение - 2NO+2NC. Предназначен для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091945777.54.51 см. 0.028кг.
CAR
2180шт.1468040919457438.227.829.5 см. 7.7кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact SD80
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 487.25 kB
Инструкция по установке SystemePact SD80
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24
Формат PDF
Размер 451.27 kB
Срок действия: 22/03/2024 - 17/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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