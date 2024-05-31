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SSDPB3P1250
2 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P SD1250

2 РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P SD1250

Референс: SSDPB3P1250
Линейка SystemePact SD

Разделители полюсов для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 1250 А, 3P; комплект – 2 шт. Разделители полюсов увеличивают длину пути тока утечки и безопасные изоляционные расстояния. Устанавливаются простым защёлкиванием на аппарате.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091548091110.50.8 см. 0.09кг.
BAG
396шт.24.338.518.3 см. 9.806кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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