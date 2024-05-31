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SSDRHB1625
ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDRHB1625

ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250

Референс: SSDRHB1625
Линейка SystemePact SD

Поворотная рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – фронтальная или боковая левая на выключатель; цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040915976714.66.54 см. 0.13кг.
BAG
318шт.23.838.817.5 см. 3кг.
P12
4900шт.12080120 см. 70кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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