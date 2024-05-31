Продукты
SSDRHY1625
ПОВОРОТНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА SD160-250
SSDRHY1625

ПОВОРОТНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА SD160-250

Референс: SSDRHY1625
Линейка SystemePact SD

Поворотная рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – фронтальная или боковая левая на выключатель; цвет – красно-желтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040916003914.66.54 см. 0.13кг.
BAG
318шт.24.138.618.5 см. 2.324кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
SSD01604MF0063
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LF0200
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LF0250
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LS0250
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0160
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0160
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0063
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0100
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 100A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0080
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0100
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0125
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0160
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0063
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LS0200
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕД.SP SD250 3P 200A Л.БОК.РУК.
SSD01604LS0100
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0125
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0080
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 80A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0100
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 100A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0125
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 125A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0160
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 160A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0080
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LS0250
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503MF0200
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503MF0250
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LF0200
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LF0250
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LS0200
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504MF0200
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504MF0250
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0080
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0080
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0100
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0125
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0063
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0080
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0100
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0125
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0160
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0063
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 63A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0125
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 125A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0160
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 160A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0063
 
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
Фильтры
Поиск
Корзина