ПОВОРОТНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТ ИЛИ СБОКУ ДЛЯ SD630, ФРОНТАЛЬНО НА SD1250
ПОВОРОТНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФРОНТ ИЛИ СБОКУ ДЛЯ SD630, ФРОНТАЛЬНО НА SD1250
Референс: SSDRHY6312
Поворотная рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; установка – фронтальная или боковая левая (1250 А – только фронтальная); цвет – красно-желтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409160169
|24.5
|10
|7.5
|см.
|0.26
|кг.
BAG
|3
|—
|9
|шт.
|—
|26.7
|36.5
|29.9
|см.
|2.935
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
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