ШТОК 330ММ 10Х10 ДЛЯ ФРОНТ./БОК.РУКОЯТ.SD160-250 / БОК. РУКОЯТ. SD630
ШТОК 330ММ 10Х10 ДЛЯ ФРОНТ./БОК.РУКОЯТ.SD160-250 / БОК. РУКОЯТ. SD630
Референс: SSDSH331625
Удлинительный шток для выносной поворотной рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 125 - 160 А; длина – 330 мм; сечение – 10х10 мм. Шток предназначен для соединения выключателя с поворотной рукояткой, установленной на дверь распределительного щита.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409154601
|33
|1
|1
|см.
|0.24
|кг.
BAG
|3
|—
|80
|шт.
|—
|24.4
|37.5
|18
|см.
|19.807
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты