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SSDSH336312
ШТОК 330ММ 15Х15 ДЛЯ ФРОНТ.РУКОЯТ.SD630

ШТОК 330ММ 15Х15 ДЛЯ ФРОНТ.РУКОЯТ.SD630

Референс: SSDSH336312
Линейка SystemePact SD

Удлинительный шток для выносной поворотной рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; длина – 330 мм; сечение – 15х15 мм. Шток предназначен для соединения выключателя с поворотной рукояткой, установленной на дверь распределительного щита.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091546182.834.53 см. 0.573кг.
BAG
360шт.2438.617.5 см. 34.784кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Дата документа: 02/10/2024
Формат PDF
Размер 502.07 kB
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SP SD
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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