STEP TURBO Мат нагревательный STM200015, 200 Вт/м2, 300 Вт, 1,5 м2
Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 1,5 кв.м, общая мощность 300 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.
В комплект теплого пола входит:
- нагревательный мат
- гофрированная трубка - 2 м
- заглушка для гофрированной трубы
- руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201040538
|15.8
|16.3
|54.3
|см.
|1.274
|кг.
BAG
|3
|—
|4
|шт.
|14690201040535
|33
|33.5
|56.6
|см.
|5.642
|кг.
P12
|4
|—
|48
|шт.
|—
|120
|80
|125.6
|см.
|79
|кг.