STEP TURBO Мат нагревательный STM200020, 200 Вт/м2, 400 Вт, 2 м2

Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 2 кв.м, общая мощность 400 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.



В комплект теплого пола входит:





нагревательный мат

гофрированная трубка - 2 м

заглушка для гофрированной трубы

руководство по эксплуатации с гарантийным талоном