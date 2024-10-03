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STM200035
STEP TURBO Мат нагревательный STM200035, 200 Вт/м2, 700 Вт, 3,5 м2
STM200035
STM200035
STM200035

STEP TURBO Мат нагревательный STM200035, 200 Вт/м2, 700 Вт, 3,5 м2

Референс: STM200035
Линейка STEP TURBO

Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 3,5 кв.м, общая мощность 700 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.

В комплект теплого пола входит:

  • нагревательный мат
  • гофрированная трубка - 2 м
  • заглушка для гофрированной трубы
  • руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

Спецификация
Технические характеристики
EC000405 Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей
Толщина 3.8
Мощность 200
Подходит для влажных помещений Да
Подходит для обогрева поверхности крыши Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 25 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104057615.716.254.5 см. 1.923кг.
BAG
34шт.1469020104057333.333.156.8 см. 8.187кг.
P12
448шт.12080125.6 см. 82.375кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Лифлет теплый пол STEP BALANCE STEP TURBO
Дата документа: 03/10/2024
Формат PDF
Размер 183.58 kB
Лифлет теплый пол STEP BALANCE STEP TURBO
Техническая документация
Руководство по монтажу и эксплуатации STEP TURBO
Дата документа: 03/10/2024
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Руководство по монтажу и эксплуатации STEP TURBO
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24
Формат PDF
Размер 490.63 kB
Срок действия: 26/01/2024 - 25/01/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24
Формат PDF
Размер 748.3 kB
Срок действия: 26/01/2024 - 25/01/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24
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