STEP TURBO Мат нагревательный STM200080, 200 Вт/м2, 1600 Вт, 8 м2
Нагревательный мат STEP TURBO (Systeme Electric) мощностью 200 Вт/кв.м, площадью 8 кв.м, общая мощность 1600 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция мата состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — высокотемпературный фторопласт (FEP). Оболочка кабеля — PVC повышенной термостойкости. Сетка имеет клеевую основу для быстрого монтажа. Максимальная рабочая температура +105 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.
В комплект теплого пола входит:
- нагревательный мат
- гофрированная трубка - 2 м
- заглушка для гофрированной трубы
- руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201040637
|25.7
|26
|54.5
|см.
|4.209
|кг.
BAG
|3
|—
|2
|шт.
|14690201040634
|28
|52.8
|56.7
|см.
|8.817
|кг.
P12
|4
|—
|24
|шт.
|—
|120
|80
|125.6
|см.
|117
|кг.