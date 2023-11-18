Продукты
STS22D15N4
Устройство плавного пуска STS22 15 кВт 400В без встр. байпасного контактора
STS22D15N4
STS22D15N4

Устройство плавного пуска STS22 15 кВт 400В без встр. байпасного контактора

Референс: STS22D15N4
Линейка SystemeStart STS22

Устройство плавного пуска SystemeStart 22 (STS22) предназначено для контролируемого пуска/останова простых и сложных машин и механизмов. Номинальная мощность: 15 кВт. Номинальный ток: 32 А. Без встроенного байпасного контактора (обязательно должен использован внешний). Встроенный Modbus RTU. Конформное покрытие плат: Класс 3С2 (согл. EN 60721‑3‑3). Количество пусков: ≤ 12 раз/ч. Питающее напряжение: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты: IP20. Охлаждение: естественное воздушное, с раздельными изолированными воздушными каналами. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 160х265х164. Вес: 3 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC000640 Софтстартер (устройство плавного пуска электродвигателя)
Протокол связи Modbus
Номинальный ток (А) 32
Степень защиты (IP) IP20
Напряжение цепей управления 220-230
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902726431.521.522.5 см. 3.896кг.
BAG
36шт.4680409030028694435 см. 24.89кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemeStart
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 8.15 MB
Каталог SystemeStart
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystеmeStart
Дата документа: 11/09/2024
Формат PDF
Размер 3.67 MB
Руководство по эксплуатации SystеmeStart
Техническая документация
Краткое руководство пользователя SystemeStart
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.72 MB
Краткое руководство пользователя SystemeStart
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