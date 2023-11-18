Устройство плавного пуска STS22 15 кВт 400В со встр. байпасным контактором
Устройство плавного пуска STS22 15 кВт 400В со встр. байпасным контактором
Референс: STS22D15N4X
Устройство плавного пуска SystemeStart 22X (STS22X) предназначено для контролируемого пуска/останова простых и сложных машин и механизмов. Номинальная мощность: 15 кВт. Номинальный ток: 32 А. Со встроенным байпасным контактором (внешний байпасный контактор не нужен). Встроенный Modbus RTU. Конформное покрытие плат: Класс 3С2 (согл. EN 60721‑3‑3). Количество пусков: ≤ 12 раз/ч. Питающее напряжение: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты: IP00. Охлаждение: естественное воздушное, с раздельными изолированными воздушными каналами. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 150х265х170. Вес: 3,3 кг.
Спецификация
Технические характеристики
EC000640 Софтстартер (устройство плавного пуска электродвигателя)
Протокол связи Modbus
Номинальный ток (А) 32
Степень защиты (IP) IP00
Напряжение цепей управления 220-230
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409027660
|33
|20
|22.5
|см.
|4.351
|кг.
BAG
|3
|—
|6
|шт.
|4680409030257
|69
|44.5
|35
|см.
|27.7
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemeStart
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 8.15 MB
Каталог SystemeStart
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystеmeStart
Дата документа: 11/09/2024
Формат PDF
Размер 3.67 MB
Руководство по эксплуатации SystеmeStart
Техническая документация
Краткое руководство пользователя SystemeStart
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.72 MB
Краткое руководство пользователя SystemeStart
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