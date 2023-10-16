Преобразователь частоты STV320 110 кВт 400В
Преобразователь частоты STV320 110 кВт 400В
Референс: STV320C11N4
Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 110 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 215 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 338х329,2х554. Вес: 45 кг.
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Поддержка протокола PROFIBUS Нет
С оптическим интерфейсом Нет
Поддержка протокола INTERBUS Нет
Поддержка протокола MODBUS Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409015995
|47.3
|67.7
|58.6
|см.
|56
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeVar STV320
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 4.12 MB
Каталог SystemeVar STV320
Техническая документация
Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 822.92 kB
Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Техническая документация
Руководство по эксплуатации STV320
Дата документа: 11/03/2024
Формат PDF
Размер 5.67 MB
Руководство по эксплуатации STV320
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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