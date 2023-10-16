Продукты
STV320U40N4
Преобразователь частоты STV320 4.0 кВт 400В
STV320U40N4

Преобразователь частоты STV320 4.0 кВт 400В

Референс: STV320U40N4
Линейка SystemeVar STV320

Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 4 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 9,5 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В. Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 146х167х256. Вес: 3,1 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Поддержка протокола PROFIBUS Нет
С оптическим интерфейсом Нет
Поддержка протокола INTERBUS Нет
Поддержка протокола MODBUS Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040900246935.328.323.8 см. 3.9кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemeVar STV320
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 4.12 MB
Каталог SystemeVar STV320
Техническая документация
Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 822.92 kB
Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Техническая документация
Руководство по эксплуатации STV320
Дата документа: 11/03/2024
Формат PDF
Размер 5.67 MB
Руководство по эксплуатации STV320
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина