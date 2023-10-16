Преобразователь частоты STV600 200 кВт 400В с DC реакт.

Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 200 кВт; In = 380 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 200 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 380 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х554х326,2. Вес: 78 кг.