Продукты
STV600U40N4
Преобразователь частоты STV600 4.0 кВт 400В
STV600U40N4

Преобразователь частоты STV600 4.0 кВт 400В

Референс: STV600U40N4
Линейка SystemeVar STV600

Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 4 кВт; In = 9,5 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 4 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 9,5 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 89х231х186. Вес: 2 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Поддержка протокола PROFIBUS Нет
С оптическим интерфейсом Нет
Поддержка протокола INTERBUS Нет
Поддержка протокола MODBUS Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040901605328.51625.5 см. 2.324кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 822.92 kB
Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Базовый дистрибутив ПО
SystemeVAR Studio
Дата документа: 14/10/2024
Формат EXE
Размер 99.87 MB
SystemeVAR Studio
Каталог
Каталог SystemeVar STV600
Дата документа: 28/03/2024
Формат PDF
Размер 3.57 MB
Каталог SystemeVar STV600
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