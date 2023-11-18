Преобразователь частоты STV630 560 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
Преобразователь частоты STV630 560 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
Референс: STV630C56N4L1
Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 560 кВт; In = 950 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер E1. ШxВxГ (мм): 550х1600х400. Вес:333 кг.
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Выходная мощность при номинальном выходном напряжении 560
Сетевое напряжение 380-480
Частота сети 50/60 Гц
Тип преобразователя U-Преобразователь напряжения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409073476
|148
|82
|62
|см.
|368
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 6.56 MB
Каталог SystemeVar STV630
Техническая документация
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Техническая документация
Каскадное управление насосами STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Каскадное управление насосами STV630
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