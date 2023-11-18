Продукты
STV630D15N4L1
Преобразователь частоты STV630 15 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора
STV630D15N4L1
STV630D15N4L1
STV630D15N4L1
STV630D15N4L1
STV630D15N4L1
STV630D15N4L1
STV630D15N4L1

Преобразователь частоты STV630 15 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора

Референс: STV630D15N4L1
Линейка SystemeVar STV630

Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 15 кВт; In = 32 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B2. ШxВxГ (мм): 145х335x192. Вес: 4,5 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Выходная мощность при номинальном выходном напряжении 15
Сетевое напряжение 380-480
Частота сети 50/60 Гц
Тип преобразователя U-Преобразователь напряжения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907324738.52326 см. 5.9кг.
BAG
36шт.4680409130971787128 см. 38кг.
P12
418шт.12080110 см. 124кг.
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Тип документа
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Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 6.56 MB
Каталог SystemeVar STV630
Техническая документация
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Техническая документация
Каскадное управление насосами STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Каскадное управление насосами STV630
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