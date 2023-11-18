Продукты
STV630U40N4
Преобразователь частоты STV630 4 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора
STV630U40N4
STV630U40N4
STV630U40N4
STV630U40N4
STV630U40N4
STV630U40N4
STV630U40N4

Преобразователь частоты STV630 4 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора

Референс: STV630U40N4
Линейка SystemeVar STV630

Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 4 кВт; In = 9 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A2. ШxВxГ (мм): 109х129х148. Вес: 0,96 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Выходная мощность при номинальном выходном напряжении 4
Сетевое напряжение 380-480
Частота сети 50/60 Гц
Тип преобразователя U-Преобразователь напряжения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409072615171517.5 см. 1.01кг.
BAG
320шт.4680409148310883337 см. 31кг.
P12
4120шт.12080125 см. 200кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 6.56 MB
Каталог SystemeVar STV630
Техническая документация
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Техническая документация
Каскадное управление насосами STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Каскадное управление насосами STV630
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина