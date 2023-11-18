Преобразователь частоты STV900 G-тип: 160 кВт (P-тип: 185 кВт) 400В
Преобразователь частоты STV900 G-тип: 160 кВт (P-тип: 185 кВт) 400В
Референс: STV900C16N4
Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 160 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 185 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 305 А (G-тип) / 340 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 500х360х870. Вес: 85 кг.
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Поддержка протокола PROFIBUS Нет
С оптическим интерфейсом Нет
Поддержка протокола INTERBUS Нет
Поддержка протокола MODBUS Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409024898
|63
|97.5
|56
|см.
|110
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Базовый дистрибутив ПО
SystemeVAR Studio
Дата документа: 14/10/2024
Формат EXE
Размер 99.87 MB
SystemeVAR Studio
Каталог
Каталог SystemeVar STV900
Дата документа: 11/03/2024
Формат PDF
Размер 30.08 MB
Каталог SystemeVar STV900
Техническая документация
Руководство по эксплуатации STV900
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 12.84 MB
Руководство по эксплуатации STV900
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