Продукты
STV900D15N4H
Преобразователь частоты STV900H 15 кВт 400В. Кран/Подъемник
STV900D15N4H

Преобразователь частоты STV900H 15 кВт 400В. Кран/Подъемник

Референс: STV900D15N4H
Линейка SystemeVar STV900H

Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 15 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 32 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 170х220х320. Вес: 6 кг. Встроенный модуль торможения, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник.

Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Поддержка протокола PROFIBUS Нет
С оптическим интерфейсом Нет
Поддержка протокола INTERBUS Нет
Поддержка протокола MODBUS Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090799284327.532.5 см. 7кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Базовый дистрибутив ПО
SystemeVAR Studio
Дата документа: 14/10/2024
Формат EXE
Размер 99.87 MB
SystemeVAR Studio
Каталог
Каталог SystemeVar STV900
Дата документа: 11/03/2024
Формат PDF
Размер 30.08 MB
Каталог SystemeVar STV900
3D модели
STV900D15N4H_3d
Дата документа: 06/06/2024
Формат STP
Размер 36.49 MB
STV900D15N4H_3d
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