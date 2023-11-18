Преобразователь частоты STV900 2500 кВт 690В
Преобразователь частоты STV900 2500 кВт 690В
Референс: STV900M25Y6
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Выходная мощность при номинальном выходном напряжении 2500
Сетевое напряжение 690-690
Частота сети 50/60 Гц
Тип преобразователя I-Преобразователь тока
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127513
|63.63
|258.9
|190
|см.
|1 628
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Базовый дистрибутив ПО
SystemeVAR Studio
Дата документа: 14/10/2024
Формат EXE
Размер 99.87 MB
SystemeVAR Studio
Каталог
Каталог SystemeVar STV900
Дата документа: 11/03/2024
Формат PDF
Размер 30.08 MB
Каталог SystemeVar STV900
Техническая документация
Руководство по эксплуатации STV900
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 12.84 MB
Руководство по эксплуатации STV900
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