Преобразователь частоты STV900L 5.5 кВт 400В. Лифт
Преобразователь частоты STV900L 5.5 кВт 400В. Лифт
Референс: STV900U55N4L
Преобразователь частоты SystemeVar 900L (STV900L). Номинальная мощность: 5,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 14 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 160х175х250. Вес: 4,2 кг
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Поддержка протокола PROFIBUS Нет
С оптическим интерфейсом Нет
Поддержка протокола INTERBUS Нет
Поддержка протокола MODBUS Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409130865
|34
|25.5
|29.5
|см.
|4.8
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Базовый дистрибутив ПО
SystemeVAR Studio
Дата документа: 14/10/2024
Формат EXE
Размер 99.87 MB
SystemeVAR Studio
Официальные письма
Наличие встроенной функции безопасности Safe Torque Off (STO)_STV900, STV900 IP55, STV900H, STV900L
Дата документа: 17/06/2024
Формат PDF
Размер 156.79 kB
Наличие встроенной функции безопасности Safe Torque Off (STO)_STV900, STV900 IP55, STV900H, STV900L
Технические статьи
Статья. Новая низковольтная приводная техника Systeme Electric
Дата документа: 30/07/2024
Формат PDF
Размер 2.13 MB
Статья. Новая низковольтная приводная техника Systeme Electric
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