Датчик уровня жидкости, 5м 4…20мА =15…35В
Датчик уровня жидкости, 5м 4…20мА =15…35В
Референс: STWL05C
Спецификация
Технические характеристики
EC010106 Датчик уровня жидкости
Мин. средняя температура (непрерывная) -10
Макс. средняя температура (непрерывная) 70
Метод измерения Давление
Длина кабеля 5
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409084601
|41
|31
|11
|см.
|1.75
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
STWL Датчик уровня жидкости - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 294.87 kB
STWL Датчик уровня жидкости - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens STWL Датчики уровня жидкости
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 738.45 kB
SystemeBMSSens STWL Датчики уровня жидкости
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик