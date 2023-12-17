Продукты
STWL05C
Датчик уровня жидкости, 5м 4…20мА =15…35В
STWL05C

Датчик уровня жидкости, 5м 4…20мА =15…35В

Референс: STWL05C
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC010106 Датчик уровня жидкости
Мин. средняя температура (непрерывная) -10
Макс. средняя температура (непрерывная) 70
Метод измерения Давление
Длина кабеля 5
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409084601413111 см. 1.75кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
STWL Датчик уровня жидкости - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 294.87 kB
STWL Датчик уровня жидкости - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens STWL Датчики уровня жидкости
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 738.45 kB
SystemeBMSSens STWL Датчики уровня жидкости
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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