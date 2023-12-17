Продукты
STWL5S
Реле уровня жидкости, 5м DOFC/~250В16(8 )А
STWL5S

Реле уровня жидкости, 5м DOFC/~250В16(8 )А

Референс: STWL5S
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC001447 Реле контроля уровня
Количество переключающих (перекидных) контактов 1
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 0
Макс. задержка на отключение 0
Напряжение цепей управления 24-250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040908465622812 см. 0.814кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
STWL Реле уровня жидкости - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 236.17 kB
STWL Реле уровня жидкости - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens STWL Реле уровня жидкости
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 2.16 MB
SystemeBMSSens STWL Реле уровня жидкости
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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