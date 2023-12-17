Реле уровня жидкости, 5м DOFC/~250В16(8 )А
Реле уровня жидкости, 5м DOFC/~250В16(8 )А
Референс: STWL5S
Спецификация
Технические характеристики
EC001447 Реле контроля уровня
Количество переключающих (перекидных) контактов 1
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 0
Макс. задержка на отключение 0
Напряжение цепей управления 24-250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409084656
|22
|8
|12
|см.
|0.814
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
STWL Реле уровня жидкости - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 236.17 kB
STWL Реле уровня жидкости - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens STWL Реле уровня жидкости
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 2.16 MB
SystemeBMSSens STWL Реле уровня жидкости
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Дата документа: 25/09/2024
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Размер 3.01 MB
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