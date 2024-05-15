Дисплей 7дюймов для статического генератора реактивной мощности
Дисплей 7дюймов для статического генератора реактивной мощности
Референс: SVGHMI7
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409071823
|20.1
|28
|10
|см.
|1.294
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Техническая документация
Руководство пользователя дисплеи для активных фильтров гармоник и статических генераторов реактивной мощности AHF и SVG
Дата документа: 18/06/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Руководство пользователя дисплеи для активных фильтров гармоник и статических генераторов реактивной мощности AHF и SVG
Техническая документация
РЭ дисплеи SystemeSine SVG
Дата документа: 12/05/2024
Формат PDF
Размер 5.41 MB
РЭ дисплеи SystemeSine SVG
Техническая документация
Брошюра_SystemeSine SVG
Дата документа: 18/06/2024
Формат PDF
Размер 451.08 kB
Брошюра_SystemeSine SVG
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