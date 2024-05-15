Продукты
SVGHMI7
Дисплей 7дюймов для статического генератора реактивной мощности
SVGHMI7

Дисплей 7дюймов для статического генератора реактивной мощности

Референс: SVGHMI7
Линейка SystemeSine SVG
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907182320.12810 см. 1.294кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Техническая документация
Руководство пользователя дисплеи для активных фильтров гармоник и статических генераторов реактивной мощности AHF и SVG
Дата документа: 18/06/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Руководство пользователя дисплеи для активных фильтров гармоник и статических генераторов реактивной мощности AHF и SVG
Техническая документация
РЭ дисплеи SystemeSine SVG
Дата документа: 12/05/2024
Формат PDF
Размер 5.41 MB
РЭ дисплеи SystemeSine SVG
Техническая документация
Брошюра_SystemeSine SVG
Дата документа: 18/06/2024
Формат PDF
Размер 451.08 kB
Брошюра_SystemeSine SVG
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